Luís Fabiano, sobre Endrick: ‘Expectativa errada nele’

O jovem Endrick apareceu com muita qualidade no Palmeiras em 2022. No entanto, seu rendimento teve uma grande queda em 2023. Na opinião do ex-jogador e atual comentarista da ESPN Luís Fabiano, a expectativa no atleta ficou muito alta.

“Ele é muito bom jogador, mas se gerou uma expectativa errada nele. Compararam ele com o Ronaldo e isso pode pesar”, salientou em análise feita no SportsCenter.

O jornal “Marca” destacou, em sua edição do último domingo, o “desaparecimento” de Endrick. Além disso, a publicação falou de um período “cercado de decepção e frustração”. O texto ainda ressaltou que a ausência de Endrick é consequência de decisões técnicas.

“O que acontece com Endrick? É a pergunta que se repete constantemente, tanto no Brasil quanto na Espanha. O atacante de 17 anos do Palmeiras passa por dias difíceis, cercados de decepção e frustração. Não existe nenhuma razão que não seja estritamente esportiva para justificar a ausência de Endrick. Tratam-se de decisões técnicas, que correspondem aos treinadores de Palmeiras e seleção brasileira”, diz um trecho do texto.

Endrick se junta ao Real Madrid no meio de 2024, quando completar 18 anos. Em 2023, ele participou de 34 jogos do Palmeiras, marcou sete gols, dois pelo Campeonato Paulista, um pela Copa Libertadores e os outros pelo Brasileirão.