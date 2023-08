Piton mantém regularidade no Vasco e brilha com melhora da equipe

Em meio à fraca campanha no primeiro turno, nenhum jogador do Vasco brilhou individualmente. Porém, com a melhora da equipe, Lucas Piton ressurge como um dos trunfos ofensivos para a sequência do Campeonato Brasileiro. Afinal, o lateral-esquerdo tem o maior número de cruzamentos certos entre todos da posição, algo que pode ser um caminho para as vitórias.

Aliás, Piton agora tem na área um exímio cabeceador: Pablo Vegetti, que vem ganhando praticamente todas as bolas aéreas . Na vitória sobre o Atlético, o camisa 6 deu a assistência perfeita para o argentino parar na defesa de Everson, e em seguida Serginho concluir no rebote. Logo depois, Vegetti acertou o travessão em mais um cruzamento do lateral.

Ao longo dos primeiros 19 partidas, Piton efetuou 30 cruzamentos certos (quando o companheiro domina ou finaliza) e está bem à frente do segundo colocado nesse fundamento: Marlon, do Cruzeiro, com 22. Esses dados são do portal ‘Footstats’. Por outro lado, na primeira metade da competição, o jogador dependia da eficiência de Pedro Raul, que não foi bem e acabou vendido ao Toluca-MEX.

Apesar das críticas, sobretudo pelo incrível gol perdido contra o Internacional, Lucas Piton conquistou seu espaço e é titular absoluto na lateral esquerda do Vasco. Além dos cruzamentos, o atleta é o segundo com mais passes certos (616) pelo time carioca e o terceiro com mais interceptações corretas (8). Por outro lado, é quem mais cometeu faltas pelo Vasco (18) ao lado de Jair, no Brasileirão.

AJUDA DO ARGENTINO PELO ALTO

O destaque de Piton nos cruzamentos evidencia, justamente, que a equipe necessitava de um centroavante que se destacasse na bola aérea. Nesse sentido, a troca de Pedro Raul por Pablo Vegetti trouxe um sopro de esperança para a torcida não só pelos dois gols marcados em três jogos, mas também por ser uma figura bem mais presente no ataque. No confronto com o Galo, neste domingo, o centroavante ganhou 8 dos 13 duelos pelo alto (segundo o ‘Sofascore’) e incomodou a defesa adversária com força física, movimentação e impulsão.

Na primeira partida em que foi titular, o argentino também se destacou no empate por 1 a 1 com o Red Bull Bragantino, no Nabi Abi Chedid. Na despedida do primeiro turno, ganhou dez dos dezesseis duelos pelo alto e deixou sua marca ao estufar a rede ainda no primeiro tempo. Outro fundamento importante que o atacante traz é o pivô, ao fazer a parede e tabelar com os pontas e meias que vem de trás.

Comparado a outro reforço cruz-maltino para o setor, o paraguaio Sebastián Ferreira, os números impressionam. O atleta foi titular no triunfo por 1 a 0 sobre o Grêmio, mas não ganhou um duelo pelo alto sequer. Preso na marcação do Tricolor, foi substituído e deu lugar justamente a Vegetti. O centroavante não só marcou o gol da vitória, como se sobressaiu pelo alto, ao vencer cinco das seis disputas.

