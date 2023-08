Atlético confirma jogo contra o Santos para Arena MRV

O primeiro jogo oficial do Atlético na Arena MRV será contra o Santos, neste domingo (27), em duelo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo terá, no máximo, 30 mil pessoas, embora a capacidade total do estádio seja de 46 mil pessoas.

A confirmação aconteceu no fim da manhã desta terça-feira (22). O Galo já comunicou a mudança para a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que vai homologar a mudança. A tendência é que o jogo também mude o horário e seja às 16h (de Brasília). Inicialmente, o duelo foi marcado para às 18h.

O prefeito de Belo Horizonte sancionou, na manhã desta terça-feira (22), a lei que permite o funcionamento da Arena MRV. O Atlético assinou, na tarde dessa segunda-feira (21), um Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público.

O Galo, afinal, já visitou sua nova casa na última sexta-feira, antes do embarque para o Rio de Janeiro, onde o Atlético enfrentou o Vasco, pelo Brasileirão. A equipe fez um treino oficial para se acostumar com o estádio.

O Galo fez alguns eventos na Arena MRV. Entre eles, no mês passado, o jogo das “Lendas do Galo”, que reuniu ex-atletas e nomes históricos do clube.

