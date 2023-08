Flamengo pede ao Corinthians para mandar jogo na Neo Química Arena

Sem o Maracanã, que ficará fechado para melhoria no gramado, o Flamengo procura um estádio para mandar o jogo contra o Athletico, marcado para o dia 13 de setembro. Assim, a diretoria do clube carioca pediu ao Corinthians para mandar o jogo contra o Furacão na Neo Química Arena, em São Paulo. A informação foi divulgada pelo “ge”.

O Flamengo aguarda uma resposta dos dirigentes corintianos. Inicialmente, os paulistas não descartaram a possibilidade, mas ainda analisam profundamente antes de dar o aval. Aliás, o Mais Querido acredita que a boa relação entre as diretorias pode pesar a favor na resposta. A boa condição do gramado também é um fator importante.

Antes de solicitar o uso do estádio, o Flamengo conferiu o calendário do Corinthians. O Timão entra em campo no mesmo dia, no entanto, fora de casa, na Arena Castelão, contra o Fortaleza.

Segunda opção

Apesar da confiança pelo “sim” do Corinthians, o Flamengo mantém uma carta na manga. A segunda opção para a diretoria rubro-negra seria o estádio Mané Garrincha, em Brasília. Aliás, o time carioca já utilizou por diversas vezes o local para mandar os seus jogos.

