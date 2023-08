Marcelo se explica para Conmebol após punição na Libertadores

Marcelo e Conmebol participaram de um videoconferência na noite da última segunda-feira (21). O lateral, assim, deu sua versão da jogada que resultou na lesão grave de Luciano Sánchez. O episódio aconteceu no jogo entre Argentinos Juniors e Fluminense. A informação é do “ge”.

As duas equipes se enfrentavam pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Marcelo tentou dar um drible no começo do segundo tempo e acidentalmente promoveu uma contusão na perna esquerda de Luciano Sánchez. O lateral acabou sendo expulso depois da jogada.

Punição de Marcelo

O lateral recebeu uma punição de três jogos por conta do episódio. O jogador, então, se justificou para Conmebol e afirmou que não tinha intenção nenhuma em machucá-lo. A entidade entendeu os pontos do camisa 12, mas não promoveu ainda nenhuma alteração na advertência.

A diretoria tricolor considerou um exagero os três jogos de suspensão, tendo em vista que foi um lance acidental. O Fluminense aguarda por um novo posicionamento da Conmebol nos próximos dias. Contudo, os dirigentes tricolores entendem que é difícil conseguir uma redução da suspensão.

A Conmebol decidiu dar ouvidos para versão do lateral e entender seus pontos, algo que não é comum. O objetivo da entidade é mostrar que deu chance de defesa ao lateral. As partes, inclusive, tiveram uma reunião amigável e positiva. No entanto, Marcelo segue por enquanto como desfalque nos próximos dois jogos da Libertadores.

O Fluminense entra em campo na próxima quinta-feira (24), diante do Olímpia, às 21h30, no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Sem Marcelo, os jogadores tricolores buscam um importante resultado no Rio de Janeiro. A expectativa é de casa cheia no estádio.

