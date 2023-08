Ex-Flamengo e Santos, Gustavo Henrique é anunciado por clube espanhol

O zagueiro Gustavo Henrique agora veste as cores do Real Valladolid. O clube espanhol, do empresário e ex-jogador Ronaldo Fenômeno, anunciou a contratação do jogador na manhã desta terça-feira (22). Para contar com o defensor, que no Brasil jogou por Flamengo e Santos, o Valladolid pagou ao Fenerbahçe, da Turquia, cerca de R$ 1,2 milhão de euros (cerca de R$ 6,4 milhões).

Gustavo Henrique, aliás, já treinou pelo Real Valladolid. Nas redes sociais, o clube espanhol divulgou as primeiras imagens do zagueiro treinando com seus novos companheiros. Um deles é o goleiro John, que recentemente deixou o Internacional.

Antes de acertar com o Valladolid, Gustavo Henrique vinha perdendo espaço no Fenerbahçe. Aliás, tudo começou quando o técnico Jorge Jesus deixou o clube turco. Afinal, a contratação do jogador em 2022 partiu do técnico português, com quem trabalhou no Flamengo.

Gustavo Henrique pelo Flamengo

Após se destacar pelo Santos, sendo um dos principais jogadores da equipe em 2019, Gustavo Henrique foi contratado pelo Flamengo no início de 2020. Pelo time carioca, o zagueiro disputou 86 jogos, com oito gols e três assistências. Além disso, conquistou título importantes, como Brasileirão de 2020 e a Libertadores de 2022.

