Marquinhos entra na mira de clube da Arábia Saudita

O zagueiro Marquinhos, do Paris Saint-Germain e da Seleção Brasileira, pode ser mais um nome a partir para a Arábia Saudita. O atleta de 29 anos está na mira do Al-Ittihad, segundo a rádio “RMC Sports”, por se tratar de um “defensor de ponta”.

A princípio, segundo a imprensa francesa, o brasileiro não tem a intenção de se transferir. Os sauditas, contudo, estão dispostos a investir pesado. De acordo com o portal, o Al-Ittihad pode oferecer um salário bem maior do que Marquinhos oferece atualmente, na casa dos 14 milhões de euros (R$ 75 milhões) anuais.

Marquinhos está perdendo o prestígio no PSG. A mídia local afirmou que os jogadores fizeram uma votação interna para definir quem será o novo capitão, e o zagueiro brasileiro pode perder a braçadeira nos próximos dias. Mbappé, Danilo Pereira, Kimpembe e Verratti são os outros candidatos.

Caso deixe o PSG para acertar com o Al-Ittihad, Marquinhos terá nomes como Karim Benzema, N’Golo Kanté e Fabinho como companheiros. Os brasileiros Marcelo Grohe, Igor Coronado e Romarinho também atuam no clube, que é o atual campeão saudita.

O futebol da Arábia Saudita está investindo pesado em nomes relevantes do futebol europeu. Com a ideia de sediar a Copa do Mundo de 2034, o Fundo de Investimentos Público do país comprou os quatro maiores clubes sauditas: Al-Ahli, Al-Hilal, Al-Nassr e Al-Ittihad.

