Santos desiste de contratar Alexis Sánchez. Saiba a razão

O Santos desistiu de contratar Alexis Sánchez. O nome do chileno apareceu nos corredores do Peixe nos últimos dias, e uma conversa chegou a ser iniciada entre as duas partes. Entretanto, após a partida contra o Grêmio, pelo Brasileirão, o técnico Diego Aguirre descartou a chegada do jogador.

“Alexis Sánchez não tem nenhuma possibilidade”, disse Diego Aguirre, logo após o duelo contra o Grêmio.

A alta pedida salarial foi uma das questões que fez a direção desistir do negócio. O Santos foi até o seu limite para ter o atacante à disposição do técnico Aguirre, mas recuou quando notou que não alcançaria a quantia. Contudo, outro detalhe que impediu a chegada do chileno foi a própria vontade do jogador.

O jogador deixou o Olympique de Marselha, após não acertar a renovação com a equipe francesa. Sem clube, o chileno está atrás de uma nova agremiação para defender, mas não está interessado em atuar no Brasil ou na América do Sul. Alexis Sánchez quer permanecer na Europa, ou conseguir um grande contrato no Oriente Médio.

Desde a abertura da janela de transferências, no início de julho, o Santos tinha a contratação de um atacante de lado de campo como uma das prioridades, principalmente após as saídas de Ângelo, Lucas Barbosa e Daniel Ruiz.

Com a janela fechada e podendo contratar apenas atletas livres, o Peixe tem até sexta-feira (25) para inscrever até 50 jogadores no torneio e poderá fazer 8 substituições na lista até o dia 15 de setembro.

