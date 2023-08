Kannemann volta a treinar no Grêmio após cirurgia na mão

O Grêmio se reapresentou no CT Luiz Carvalho nesta terça-feira, após derrota para o Santos no domingo, e o técnico Renato Portaluppi teve uma boa notícia. O zagueiro Walter Kannemann voltou a treinar com o grupo depois de passar por uma cirurgia na mão e ser desfalque nos últimos jogos.

O defensor argentino trabalhou normalmente com os companheiros e deverá ficar à disposição para a próxima partida. Na atividade, Kannemann utilizou uma proteção na mão direita, mas trabalhou sem limitações.

A última partida de Kannemann pelo Grêmio foi no dia 26 de julho, contra o Flamengo, no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Na partida em questão, onde o zagueiro foi expulso, ele sofreu uma fratura do segundo metacarpo da mão direita, como informou o clube gaúcho.

Anteriormente, no início do mês, Kannemann quase deixou o Grêmio. O zagueiro entrou na mira de clubes como Boca Juniors e Independiente, da Argentina, mas acabou ficando em Porto Alegre. Na sequência, ele renovou seu contrato até o fim de 2025.

Quinto colocado do Brasileirão 2023, o Grêmio volta a campo pelo torneio nacional no próximo domingo. O adversário da equipe gaúcha será o Cruzeiro, na Arena, às 16h (de Brasília).

