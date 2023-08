Fluminense x Fortaleza: com Maracanã fechado, partida será em Volta Redonda

A partida entre Fluminense e Fortaleza, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, será realizada em Volta Redonda. Com o Maracanã fechado para reparos no gramado a partir do próximo domingo, o Tricolor decidiu mandar sua partida no Estádio Raulino de Oliveira. O duelo está marcado para o dia 3 de setembro, às 16h (de Brasília).

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) aprovou a mudança e já confirmou a alteração a pedido do Fluminense. Esta será a segunda partida do time de Laranjeiras em Volta Redonda no Brasileirão 2023. O outro jogo foi diante do Atlético-MG, no dia 21 de junho.

O Complexo Maracanã informou, nesta terça-feira, que a pausa é necessária para reparos. A administração do estádio informou que fará “verificações e avaliações necessárias para a elaboração do planejamento das etapas de trabalho”.

As duas últimas partidas antes do fechado do estádio na quinta-feira e depois no sábado. No meio de semana, o Fluminense encara o Olimpia (PAR), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores. No fim de semana, porém, o Flamengo tem compromisso com o Internacional, pelo Brasileirão.

