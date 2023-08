Goleiro de 16 anos assina com o Flamengo; multa é superior a R$ 100 milhões

Clube que formou Júlio César, um do grandes goleiros da história do futebol brasileiro, o Flamengo conta com uma grande promessa na posição. Leonardo Nannetti, de 16 anos, vem chamando a atenção com a camisa rubro-negra nas divisões de base. Na última segunda-feira (21), dia do seu aniversário, ele assinou o primeiro contrato profissional de sua carreira. Aliás, no vínculo com o Mais Querido, o jogador tem multa superior a R$ 100 milhões. O contrato de Leonardo com o Flamengo vai até dezembro de 2026.

Em suas redes sociais, Leonardo Nannetti celebrou o seu primeiro contrato profissional. Além disso, afirmou estar realizando um sonho em assinar com o seu clube de coração.

“Hoje sou um jogador profissional do Flamengo! Um dia inesquecível na minha vida! No meu aniversário de 16 anos, assino meu primeiro contrato profissional. Um sonho de criança realizado no meu clube do coração que traz mais motivação e responsabilidade! Obrigado Senhor e Nossa Senhora por estarem sempre comigo. Agradeço à minha família e a meus padrinhos pelo apoio desde o início. Uma estrela lá em cima brilha por mim”, postou Leonardo.

“Um agradecimento especial ao Clube de Regatas Flamengo, à diretoria, todas as comissões técnicas, funcionários e atletas que estiveram e estão na minha trajetória. Assim, com foco, humildade, fé e muito treino seguirei sempre em busca da minha evolução e de novas conquistas! Isso aqui é Flamengo”, registrou o goleiro em outro trecho da publicação.

Números de Leonardo Nannetti pelo Flamengo impressionam

No Flamengo desde a categoria sub-9, Leonardo já disputou 320 jogos oficiais, com 189 jogos no campo e 131 no futsal. Assim, neste período, disputou torneios nos Estados Unidos, na Espanha, na Inglaterra e na Guatemala. Aliás, recentemente, antes mesmo de assinar profissionalmente com o clube carioca, o goleiro participou de treino do time principal.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.