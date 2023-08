David Luiz e Léo Pereira treinam com o elenco em reapresentação

Após folga no dia seguinte à vitória sobre o Coritiba por 3 a 2, os jogadores do Flamengo se reapresentaram no Ninho do Urubu. As atividades no centro de treinamento, aliás, tiveram as participações dos zagueiros David Luiz e Léo Pereira. O primeiro ficou fora da partida no Couto Pereira por questão física. Já o segundo preocupou o departamento médico do clube após dividida com jogador do Coxa.

David Luiz não joga pelo Flamengo há três partidas. O defensor se recupera de uma lesão no adutor da coxa esquerda. Aliás, vale destacar que, inicialmente, o clube informou que o zagueiro se recuperava de um desconforto muscular. No entanto, na véspera da partida contra o Coxa, o Flamengo divulgou um comunicado informando sobre a lesão.

Nesta terça-feira, David Luiz foi ao gramado do Ninho do Urubu e participou de parte da atividade com o elenco rubro-negro.

Em contrapartida, Léo Pereira era dúvida no treino desta terça-feira por conta de um pisão que sofreu na partida contra o Coritiba. O Flamengo não divulgou informações sobre o problema. Assim, como o jogador participou do treino sem limitações, a tendência é que não seja problema para o jogo contra o Internacional no sábado, no Maracanã.

Depois de David Luiz e Léo Pereira, Varela se recupera de lesão

O lateral-direito Guillermo Varela, desfalque na última partida, não foi a campo do Ninho do Urubu. O uruguaio se recupera de uma lesão ligamentar no joelho direito, ocasionada na partida contra o Grêmio na semana passada. A expectativa é que desfalque o Flamengo por, pelo menos, um mês.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.