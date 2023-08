Bernardo Silva acerta renovação com Manchester City

Um dos principais desejos de Pep Guardiola nesta janela de transferências está prestes a se concretizar. De acordo com informações do jornal espanhol ‘Mundo Deportivo’, o português Bernardo Silva aceitou a proposta do Manchester City e vai renovar seu contrato até 30 de junho de 2026. A expectativa é que a assinatura do novo vínculo aconteça ainda nesta terça-feira (22).

O meia de 29 anos bateu o martelo pela permanência após o Barcelona, mais uma vez, não ter conseguido avançar com a contratação devido às limitações financeiras que o clube catalão enfrenta.

Para que o Barcelona pudesse adquirir Bernardo Silva, eles teriam que cumprir com os rigorosos critérios de fair play financeiro aos quais estão sujeitos. Porém, isso não foi possível e Bernardo Silva vai seguir no Manchester City.

Após a séria lesão de Kevin de Bruyne, que provavelmente só voltará a jogar no final do ano, Guardiola fez um esforço adicional para manter Bernardo no Etihad Stadium. E esse esforço valeu a pena, já que a renovação está prestes a acontecer.

Revelado pelo Benfica, Bernardo Silva tem passagem pelo Monaco, onde brilhou antes de chegar ao Manchester City. Ao todo, o meia tem 308 jogos pelo clube inglês, com 55 gols e 59 assistências.

