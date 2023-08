Justiça define data do julgamento para liberação de São Januário

A justiça já definiu a data do julgamento sobre a liberação ou não de São Januário: será no próximo dia 30 de agosto, uma quarta-feira. O estádio está interditado desde julho por força de uma ordem judicial. Anteriormente, o Vasco já cumpriu quatro jogos sem público no local, por conta de uma punição aplicada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), no final de junho.

A marcação do julgamento acontece após o Vasco entrar com recurso no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O TJ chegou a recusar o recurso inicial, mas o clube entrou com um agravo interno e obteve o direito de ter o caso julgado. A diretoria vascaína tem agido internamente e junto a órgãos de autoridades como Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público e a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FFERJ). Assim, o clube espera emitir documentos que provem que o estádio tem condições de voltar a receber jogos.

Sem São Januário, o Vasco chegou a mandar jogos no Estádio Luso-Brasileiro e também no Maracanã. O último deles aconteceu no domingo, quando o Cruzmaltino derrotou o Atlético-MG por 1 a 0, diante de cerca de 60 mil pessoas. Embora também tenha conseguido jogar no Maraca com o aval da Justiça, o clube nunca deixou de tentar voltar a atuar em seu próprio estádio.

A interdição de São Januário aconteceu após o jogo contra o Goiás, no dia 22 de junho. Na altura, pela 11ª rodada do Brasileirão, o Vasco perdeu por 1 a 0. Dessa forma, os torcedores atiraram bombas dentro do campo e promoveram um quebra-quebra do lado de fora do estádio.

