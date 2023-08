Flamengo já mandou partida na Neo Química Arena. Veja!

O Flamengo pretende utilizar a Neo Química Arena, casa do Corinthians, para mandar a partida contra o Athletico, no dia 13 de setembro. Afinal, o time carioca não poderá jogar no Maracanã, já que o gramado passará por melhorias. Mas, caso a diretoria do clube paulista aceite o pedido do Flamengo para jogar no local, não será a primeira vez que o Rubro-Negro mandará um jogo no estádio paulista.

Maracanã fecha a partir de domingo (27)

Em julho de 2021 o Flamengo precisou jogar fora do Maracanã. O estádio estava fechado por conta da Conmebol na Copa América. Assim, o Mais Querido entrou em acordo com o Corinthians e mandou o clássico com o Fluminense na Neo Química Arena.

Por conta da pandemia da covid-19, a partida não teve público. Com gol de André já no fim da partida, o Fluminense venceu por 1 a 0.

Na ocasião, o Flamengo, com o técnico Rogério Ceni, entrou em campo com: Diego Alves; Matheuzinho, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Vitinho, João Gomes, Willian Arão e Michael; Pedro, Bruno Henrique.

Números do Flamengo na Neo Química Arena

Quando visita o Corinthians na Neo Química Arena, o Rubro-Negro costuma ser um adversário indigesto. Afinal, em 13 confrontos entre as equipes, o time carioca tem cinco vitórias, com três empates e cinco derrotas.

