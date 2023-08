Zenit se reúne com estafe de Pedro; atacante pode sair do Fla

Pedro pode deixar o Flamengo em breve. Afinal, o Zenit, da Rússia, vem conversando com o estafe do atacante e prepara uma proposta para tirar o jogador do clube carioca. Segundo o “ge”, os russos acenam com uma oferta na casa dos 25 milhões de euros (R$ 133,7 milhões) para convencer os rubro-negros a venderem Pedro.

Antes de oficializar a proposta à diretoria rubro-negra, os dirigentes do Zenit buscam chegar a um acordo informal com os representantes de Pedro. Para atrair o atacante, os russos indicam que Pedro ganharia uma sequência de jogos em campo, já que no time brasileiro o camisa nove é reserva.

Recentemente, o clube da Gávea recebeu propostas do Al-Hilal, da Arábia Saudita, e do Benfica, de Portugal, pelo jogador. As ofertas foram entre, respectivamente, 30 a 35 milhões de euros, e 18 a 20 milhões de euros. Em ambos os casos o Rubro-Negro bateu o pé e afirmou que o jogador só sairia mediante ao pagamento da multa rescisória de 100 milhões de euros (R$ 535,4 milhões).

Pedro é mais uma negociação entre Flamengo e Zenit

Na janela de transferências do meio do ano o Flamengo tentou contratar Claudinho e Wendel, ambos jogadores do Zenit. No entanto, os dirigentes russos não facilitaram nas conversas. Aliás, chegaram a pedir o envolvimento de Pedro ou Victor Hugo nas negociações. Dessa forma, a tendência é que o Flamengo não seja flexível nas conversas pelo atacante, caso o clube russo formalize a proposta.