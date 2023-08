Presidente da Federação Espanhola é denunciado por violência sexual

Luis Rubiales, o presidente da Federação Espanhola de Futebol, enfrenta uma denúncia de violência sexual por beijar à força a jogadora Jenni Hermoso na boca durante cerimônia de premiação da Copa do Mundo Feminina. A denúncia foi feita nesta terça-feira (22).

De acordo com informações divulgadas pelo site ‘The Objective’, Miguel Galán, presidente da Escola Nacional de Treinadores de Futebol, solicitou ao Conselho Superior de Esportes que inicie uma investigação contra Rubiales.

A denúncia destaca que há um protocolo da própria federação espanhola que classifica um “beijo à força” como um “comportamento relacionado com a violência sexual”. Além disso, o documento afirma ainda que este tipo de ação é “uma conduta inaceitável que levará a consequências imediatas”.

Ao mesmo tempo, Luis Rubiales recebeu críticas nesta terça-feira do primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez. No entanto, de acordo com informações da imprensa local, o presidente da entidade não pretende renunciar à presidência da federação de futebol, de acordo com informações da imprensa local. Ele tem mandato até 2024.

