Rangers e PSV ficam no empate em jogo animado nos playoffs da Champions

No principal confronto desta fase final dos playoffs da Champions, Rangers e PSV empataram por 1 a 1, no Ibrox Stadium, em Glasgow, na Escócia, pelo jogo de ida do mata-mata que antecede a fase de grupos da principal competição de clubes do planeta. Abdallah Sima e Rabbi Matondo anotaram os gols para os donos da casa, enquanto Ibrahim Sangaré e Luuk de Jong deixaram tudo igual para os holandeses nesta terça-feira (22).

Dessa maneira, as equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (30), às 16h, no Philips Stadion, em Eindhoven, na Holanda. Quem vencer garante vaga na fase de grupos da Champions e em caso de novo empate, a definição será nos pênaltis.

Além disso, na última edição da Champions, em 2022/23, Rangers e PSV também se enfrentaram nesta fase dos playoffs do torneio. Na ocasião, os escoceses levaram a melhor e eliminaram os holandeses depois de um 3 a 2 no agregado (2 a 2 na ida e 1 a 0 na volta).

Rangers x PSV

Em uma primeira etapa equilibrada, Rangers e PSV criaram poucas oportunidades claras de gol e um erro na saída de bola do clube holandês aos 45 minutos foi fatal para os visitantes. Jordan Teze perdeu a bola dentro da grande área e Abdallah Sima finalizou de primeira, no ângulo, e inaugurou o placar com um golaço.

Na volta do intervalo, o PSV foi para cima e começou a levar perigo ao gol do Rangers. Até que a pressão dos holandeses surtiu efeito aos 16 minutos, quando Ibrahim Sangaré aproveitou uma sobra de bola na grande área para empurrar a bola para o fundo da rede e deixar tudo igual no placar. Dessa forma, o gol de empate deu moral ao PSV que criou boas chances de virar a partida. Mas, o clube escocês aproveitou um belo contra-ataque e Rabbi Matondo recolocou o time em vantagem aos 31 minutos. No entanto, apenas quatro minutos depois, enquanto os torcedores da casa ainda festejavam o gol, o centroavante e capitão Luuk de Jong subiu mais que a zaga adversária e, de cabeça, anotou o segundo do PSV na partida.

Última fase dos playoffs da Champions

Terça-feira (22/08):

Antwerp (BEL) 1×0 AEK Atenas (GRE)

Rangers (ESC) 2×2 PSV (HOL)

Raków Czestochowa (POL) 0x1 Copenhague (DIN)

Quarta-feira (23/08):

Molde (NOR) x Galatasaray (TUR) – 16h

Braga (POR) x Panathinaikos (GRE) – 16h

Maccabi Haifa (ISR) x Young Boys (SUI) – 16h

