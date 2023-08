Marcelo sofre lesão na coxa e será desfalque no Fluminense

Má notícia para o Fluminense: o lateral-esquerdo Marcelo sofreu uma lesão na coxa esquerda e será desfalque no Tricolor. O camisa 12 saiu de campo com dores no local na vitória sobre o América-MG, no último sábado, e passou por exames. O jornalista Victor Lessa deu a informação primeiramente.

Desta maneira, Marcelo será desfalque no domingo, quando o Fluminense encara o Athletico pelo Brasileirão, fora de casa. O Tricolor ainda não se manifestou sobre o caso e não deu prazo para retorno do ala aos gramados.

O jogador de 35 anos já era desfalque certo para a partida contra o Olimpia (PAR), na quinta-feira, pelas quartas de final da Libertadores. Expulso no jogo de ida da fase anterior, ele pegou um gancho de três partidas – uma já cumprida.

Na última segunda-feira, porém, a Conmebol ouviu Marcelo. Existe a chance de pena ser diminuída de três para dois jogos, o que faria o lateral ter condições legais de jogo na partida de volta, na próxima semana, em Assunção.

Enquanto não tem uma resposta da Conmebol, Marcelo faz tratamento visando a partida de volta. Se liberado, a intenção é tê-lo à disposição. Caso contrário, contudo, Diogo Barbosa será titular na lateral esquerda.

