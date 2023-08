Campeão belga vence AEK e se aproxima de vaga inédita para a Champions

Nesta terça-feira (22/8), no Bosuilstadion, em Antuérpia, na Bélgica, o Royal Antwerp deu importante passo para se classificar à fase de grupos da Champions. Venceu o AEK, da Grécia, por 1 a 0, gol de Janssen, no primeiro tempo.

Assim, o Royal Antwerp precisa de um empate no jogo da próxima quarta-feira (30) para avançar na Liga dos Campeões pela primeira vez desde a temporada de 1956/57. O time é o atual campeão belga. Dessa forma, o AEK precisa vencer por um gol para levar a decisão para os pênaltis. Ou dois gols para avançar diretamente. O AEK (que era treinado por Abel Ferreira antes do português assumir o Palmeiras) é o atual campeão grego, mas jogou a fase de grupos da Champions pela última vez em 2019.

Antwerp marca e segura a vantagem

O Royal Antwerp, mesmo jogando em casa, fez um jogo cauteloso, fechado, apostando em raros contra-ataques. Quase levou um gol do AEK, numa cabeçada de Garcia. Mas chegou ao gol aos 16 minutos, quando Janssen recebeu pela direita um passe de Vermeeren e tocou cruzado para fazer 1 a 0.

Depois disso, só deu o time visitante, quase sempre atacando pela direita com o marroquino Nordin Amrabat (NR: não confundor com o seu irmão, Sofyan Amrabat, um dos os destaques da última Copa do Mundo e que joga pela Fiorentina/ITA). O apoiador, que já tinha colocado a bola na cabeça de Garcia pouco antes, voltou a achar o atacante nascido em Trinidad e Tobago, que voltou a cabecear para fora. Mas tarde, Garcia perdeu uma terceira chance. Neste lance, se machucou e foi substituído.

No segundo tempo, o time da casa perdeu Bataille, expulso por falta violenta logo aos seis minutos. Aí é que o time se fechou de vez, segurando o resultado e com um sistema defensivo muito eficaz.

Jogos dos Playoffs da Champions (ida)

Terça-feira (22/8)

Royal Antwerp 1×0 AEK Atenas

Rangers 2×2 PSV

Rakow 0x1 Copenhague

Quarta-feira (23/8)

Horário de Brasília

Molde x Galatasaray – 16h

Braga x Panathinaikos – 16h

Maccabi Haifa x Young Boys – 16h

