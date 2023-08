Copenhague vence, fora de casa. Fase de grupos da Champions é logo ali

Em jogo muito equilibrado nesta terça-feira (22/8), pela ida dos playoffs da Champions, o FC Copenhague deu passo gigante para se classificar para a fase de grupos. Afinal, mesmo fora de casa, no Estádio Mittal, em Sosnowiec, na Polônia, venceu o Rakow por 1 a 0. Um gol contra de Racovitan logo no início do jogo, definiu o placar.

O Copenhague, atual campeão dinamarquês, precisará apenas de um empate no jogo de volta (dia 30, em casa) para avançar à fase de grupos da Champions. O Rakow é o atual campeão polonês (seu primeiro título da liga) e jamais jogou uma fase de grupos da Liga dos Campeões. Mas, para alcançar este sonho, terá de vencer em Copenhague por um gol para levar aos pênaltis, Ou dois gols para se classificar diretamente.

Copenhague marca graças a um gol contra

Neste jogo marcado pelo equilíbrio, o Copenhague deu sorte dupla. A primeira, aos nove minutos, num ataque pela esquerda, o norueguês

Elyounoussi recebeu pela esquerda fez bela jogada e cruzou. A bola bateu em Racovitan e entrou. Gol contra. A outra foi quando o meia Jean Carlos (brasileiro, mas que fez toda a base no Real Madrid) e era seu jogador mais perigoso, se manchucou e teve de sair. O Rakow chegou a fazer um gol com Papanicolau, mas ele estava impeido e o VAR anulou.

No segundo tempo, lá e cá. Mas a grande chance foi do Rakow, O time polonês teve tudo para empatar aos 37, quando Zwoliński, na pequena área, com o goleiro batido, pegou mal na bola e praticamente a atrasou para o arqueiro.

Jogos dos Playoffs da Champions (ida)

Terça-feira (22/8)

Royal Antwerp 1×0 AEK Atenas

Rangers 2×2 PSV

Rakow 0x1 Copenhague

Quarta-feira (23/8)

Horário de Brasília

Molde x Galatasaray – 16h

Braga x Panathinaikos – 16h

Maccabi Haifa x Young Boys – 16h

