Pablo Maia não viaja para o Equador e desfalca o São Paulo

O volante Pablo Maia será desfalque no São Paulo na partida contra a LDU, nesta quinta-feira (24), em Quito, às 19h (de Brasília), pelas quartas de final da Sul-Americana. O jogador, entretanto, não se recuperou de um problema estomacal que o tirou de campo, sábado passado, do jogo contra o Botafogo.

Pablo Maia, no entanto, nem sequer embarcou, nesta terça-feira (22), para o Equador com a delegação. Luan, porém, que substituiu o volante contra o Botafogo, será uma das opções do técnico Dorival Júnior.

Afinal, o técnico não poderá contar com Pablo Maia. No entanto, tem Lucas Moura e James Rodríguez à disposição pela primeira vez na Sul-Americana. Ambos só foram inscritos nas quartas de final da competição. O brasileiro será titular contra os equatorianos. Já o colombiano, porém, deverá ficar no banco.

Dorival Júnior, durante o treino desta terça-feira, dividiu o time em dois grupos. Com um deles trabalhou o setor defensivo. Já com o outro optou por um treino técnico, com jogadas, passes e finalizações.

Dorival Júnior ainda comandará um treino em Quito, na manhã desta quarta-feira (23), no CT do Independiente del Valle. A delegação do São Paulo ficará no Equador até sábado, quando viaja em voo fretado direto para Belo Horizonte. Já no domingo (27), enfrentará o América-MG pelo Brasileiro.

A provável time do São Paulo para a partida contra a LDU será formado por Rafael, Rafinha, Arboleda, Beraldo e Welington; Luan (Pablo Maia), Alisson (Gabriel Neves), Nestor e Welington Rato (Luciano); Lucas Moura e Calleri.

