Chapecoense anuncia a contratação de Henrique Dourado

Após deixar o Cruzeiro, Henrique Dourado acerta com a Chapecoense. O clube de Santa Catarina anunciou a contratação do atacante de 33 anos nesta terça-feira (22). O jogador assinou com a Chape até 30 de novembro de 2023. Aliás, essa será a segunda passagem do jogador pelo time da Arena Condá.

Henrique Dourado jogou pela Chapecoense em 2012, na campanha do acesso da Série C para a Série B. Na ocasião, o atacante disputou oito partidas, com cinco gols e uma assistência. Posteriormente, além de vestir a camisa de outros jogadores do futebol brasileiro, Dourado também jogou em Portugal e na China.

Dourado chegou em Chapecó na segunda-feira e realizou exames médicos antes de assinar com a Chapecoense. Agora, o jogador aguarda a inscrição de seu nome no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF. A expectativa é que a sua estreia seja no domingo, contra o Avaí. Anteriormente, a Chape entra em campo na terça-feira, contra o Botafogo-SP.

Passagem de Henrique Dourado pelo Cruzeiro

O último clube do jogador foi o Cruzeiro. No entanto, a segunda passagem do atacante pela Raposa foi curta. Afinal, desde abril em Belo Horizonte, marcou apenas um gol em 13 jogos. Ao anunciar a saída do jogador, no início de agosto, o Cruzeiro não explicou o motivo da rescisão.

“Cruzeiro e Henrique Dourado entraram em acordo para o fim do vínculo entre o atacante e o clube. Agradecemos ao atleta e desejamos sucesso em sua trajetória”, escreveu o Cruzeiro, nas redes sociais.