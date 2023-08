Al-Nassr vira no fim e garante vaga na Champions Asiática

O Al-Nassr garantiu vaga na fase de grupos da Champions Asiática, que dará vaga para o Mundial de Clubes da Fifa de 2025, que será disputado em novo modelo. Em uma partida emocionante nos playoffs o time liderado por Cristiano Ronaldo e pelo técnico Luis Castro, enfrentou dificuldades contra o Shabab Al-Ahli dos Emirados Árabes. Até os 43 minutos do segundo tempo, o clube saudita estava em desvantagem. No entanto, de forma surpreendente, conseguiu uma virada incrível, e marcou quatro gols nos acréscimos para garantir a vitória por 4 a 2.

Mesmo com Cristiano Ronaldo em campo, o brasileiro Anderson Talisca foi o grande destaque da partida. Além de abrir o placar no início do jogo, o atacante anotou um dos gols nos acréscimos e colocou o Al-Nassr em vantagem. Por outro lado, o clube dos Emirados Árabes contou com dois gols de Yahya Al-Ghassani para balançar a rede.

Além do brasileiro, Al-Ghannam e Brozovic, com assistência de Cristiano Ronaldo, completaram a vitória do Al-Nassr.

Dessa maneira, o Al-Nassr aguarda o sorteio da fase de grupos da Champions Asiática, que acontece na próxima quinta-feira (24).

