Zagueiro Léo não se abala por deixar de ser capitão no Vasco

Com a chegada do técnico Ramón Díaz, o zagueiro Léo perdeu a faixa de capitão do Vasco: ela passou para o zagueiro chileno Gary Medel, contratado em julho. Entretanto, o defensor não deixou de lado o discurso humilde, nem abriu mão de uma postura de liderança dentro da equipe. Para ele, este posto não depende de estar usando a braçadeira, na equipe cruzmaltina.

Em entrevista ao programa ‘Boleiragem’ do sportv, Léo falou sobre ter perdido o posto de capitão. Mas o defensor garante que isso não o entristeceu, pelo contrário: o motivou para que continuasse dando o melhor pela equipe. Ademais, destacou que se sente uma liderança do elenco, pela maneira como trata a todos e também como é tratado:

“Ser líder é muito além de carregar uma faixa no braço. A liderança vem quando você respeita um funcionário, quando você olha pros seus companheiros e eles te respeitam, quando você vai parar para fala com alguém e ela para pra te ouvir. É muito além do campo. Com faixa ou sem faixa eu vou continuar sendo o Léo, porque acredito que o clube é maior do que qualquer jogador”.

Embora já não seja mais o capitão, Léo permanece como titular absoluto sob o comando de Ramón Díaz. Entretanto, ele não poderá jogar na próxima partida, contra o Palmeiras, já que levou o terceiro cartão amarelo diante do Atlético. Dessa forma, Maicon e Capasso lutam pela vaga de titular.

