Marçal tem lesão muscular e desfalca o Botafogo na Sul-Americana

O lateral-esquerdo Marçal, do Botafogo, está fora do do jogo de ida das quartas de final da Copa do Sul-Americana. Dores na panturrilha esquerda o afastaram das atividades de segunda e terça-feira, no CT Lonier, e exames de imagens confirmaram a lesão.

Dessa forma, Hugo entra em sua vaga contra o Defensa y Justicia, da Argentina, nesta quarta-feira, às 19h, no Nilton Santos. O jogador de 21 anos, aliás, já vem sendo utilizado com frequência, sobretudo na competição internacional. Isso porque, o técnico Bruno Lage manteve o planejamento de comissões técnicas anteriores e costuma escalar um time misto na Sula.

A tendência é que Marçal seja poupado, também, do da partida contra o Bahia, domingo, mais uma vez em casa, pelo Brasileirão. A intenção é estar pronto para a volta contra os argentinos, na próxima semana, e para o clássico diante do Flamengo, dia 2, no Maracanã.

O histórico de lesões do experiente lateral preocupa. Já é a terceira vez que ele se afasta por um problema físico. O caso mais recente, no entanto, foi uma torção no joelho no fim de maio. Naquela oportunidade, Marçal demorou um mês para retornar.