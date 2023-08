Veja as imagens da defesa sensacional do goleiro Rochet, do Internacional

Nesta terça-feira (22/8), o goleiro Rochet, do Internacional, fez uma das defesas mais incríveis da temporada. A façanha ocorreu aos dez minutos do primeiro tempo do jogo entre o Colorado e o Bolívar, em La Paz. Este foi o duelo de ida pelas quartas de final do torneio. Após uma bola levantada na área, a bola sobrou para Chico. O atacante brasileiro que defende o bom time boliviano, pegou livre na área. Assim, mandou uma bomba cruzada. O goleiro uruguaio contratado há um mês mostrou toda a sua elasticidade esticando o braço e fazendo a defesa parcial que logo assimborou as redes. Veja a sequencia abaixo:

O lance ocorreu quando o jogo ainda estava 0 a 0. O jogo da volta será no dia 29/8, no Beira-Rio. Quem vencer este mata-mata avanã para a semifinal, quando enfrentará Fluminense ou Olimpia.

