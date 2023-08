Cazares, ex-Atlético e Corinthians, é anunciado por clube da Série A

O América-MG anunciou na noite desta segunda-feria (22) a contratação do meia Juan Cazares. Ele estava sem clube desde junho, quando se desligou do Independiente da Argentina. Assim, ele e chega sem custos ao clube mineiro, que ocupa a lanterna do Campeonato Brasileiro.

O equatoriano de 31 anos assinou contrato com cláusulas de produtividade até dezembro deste ano.

“O jogador já passou por exames médicos e estará no CT Lanna Drumond para se juntar aos novos companheiros. Como não tinha vínculo vigente com nenhum clube, ele poderá ser inscrito para a sequência do Campeonato Brasileiro”, diz o site oficial do Coelho.

Cazares atuou pela última vez em 4 de junho. No Independiente, ele chegou a ficar fora de uma partida pelo Campeonato Argentino devodo a questões disciplinares. Antes disso, defendeu o Metalist, da Ucrânia.

O meio-campista retorna ao futebol brasileiro após mais de dois anos. Defendeu o Atlético-MG entre 2016 e 2019 e teve destaque com duas conquistas de títulos estaduais, sendo negociado posteriormente com o Corinthians. Depois, seguiu para o Fluminense. Contudo, não brilhou nos clubes de São Paulo e Rio de Janeiro.

