Rochet faz milagre, Valencia marca e Internacional vence o Bolívar

O Internacional conquistou vitória heróica na noite desta terça-feira (22/8) na altitude de La Paz. No jogo pela ida das quartas de final da Libertadores, no Estádio Hernando Siles, o time gaúcho suportou a pressão do Bolívar e a altitude da capital boliviana para sair com uma vitória por 1 a 0, gol de Enner Valencia no primeiro tempo. Muito da vitória se deve às defesas de Rochet (uma cinematográfica). Além disso, o Bolívar mandou duas na trave. Mas o Inter fez jogo inteligente e teve uma vitória guerreira.

O triunfo faz o time jogar pelo empate a partida de volta, na próxima terça-feira, dia 29, no Beira-Rio. Caso o Bolívar vença por um gol, decisão nos pênaltis. Por dois gols, os bolivianos avançam. Quem passar desse mata-mata, enfrentará Fluminense ou Olimpia na semifinal.

Milagre de Rochet; golaço de Enner. Internacional em vantagem

O Internacional entrou com um esquema difentente: dois laterais presos e três zagueiros com a entrada de Nico Hernández fechando a área com Vitão e Mercado. Muito fechado, o Colorado sofreu pressão. E o Bolívar não marcou aos dez minutos por causa de Rochet. O goleiro fez uma das defesas mais sensacionais dos últimos tempos. Conseguiu espalmar um chute cruzado de Chico. Mas o Colorado, no seu primeiro bom ataque, fez o gol. Alan Patrick encontrou Enner Valencia bem colocado. Mesmo marcado, o equatoriano soltou uma bomba cruzada. Lampe (goleiro da seleção boliviana) não chegou a tempo.

O Colorado quase ampliou com Enner Valencia, mas a pressão era toda do Bolívar. Villamil e Ferreyra finalizaram raspando a trave. Foram chances clarissimas. Aos 30, o time da casa já tinha levantaddo 12 bolas em condição de finalização (algumas bloqueadas pela defesa gaúcha). Porém, mesmo com a pressão total, o Inter foi para o intervalo com a vantagem

Segundo tempo

O Bolivar buscou o ataque sem parar. Mandou duas bolas na trave com Ronnie Fernández e Chico, teve duas finalizalções perigosas que Rochet mais uma vez defendeu. O Inter eventualmente foi ao ataque. Alan Patrick e Bustos tiveram chances. Mas, depois dos 30 minutos, só deu o time booliviano. Mas ele não teve sucesso. Fim de jogo. Inter com a sua primeira vitória em La Paz, está muito próximo da semifinal.

Bolívar 0x1 Internacional

Quartas de final da Libertadores (jogo de ida)

Data: 22/08/2023, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Hernando Siles, La Paz (BOL)

Bolívar: Lampe; Bejarano, Bentaberry, Nicolás Ferreyra (Uzeda, 18’/2ºT) e José Sagredo; Justiniano (Villaroel, 30’/2ºT), Villamil (Saucedo, 37’/2ºT) e Bruno Sávio; Chico, Pato Rodríguez (Algaranaz, 37’/2ºT) e Ronnie Fernández. Técnico: Beñat San José

Internacional: Sergio Rochet; Bustos (Gabriel, 31’/2ºT), Vitão, Gabriel Mercado, Nicolas Hernández e Renê; Johnny, Aránguiz (Bruno Henrique, 41’/2ºT) e Alan Patrick (Igor Gomes, 20’/2ºT); Wanderson (De Pena. 31’/2ºT) e Enner Valencia (L. Adriano, 41’/2ºT). Técnico: Eduardo Coudet

Gol: Enner Valencia, 15’/1ºT (1-0)

Árbitro: Dario Herrera (ARG)

VAR: Germán Delfino (ARG)

Cartões amarelos: Bentaberry, Villamil (BOL); Mercado, Renê (INT)

