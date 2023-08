Conmebol nega recurso do Fluminense e mantém suspensão de Marcelo

O Fluminense tentou, mas teve o seu recurso negado pela Conmebol nesta terça-feira (22). Em comunicado, a entidade manteve a suspensão de três partidas do lateral-esquerdo Marcelo devido à expulsão diante do Argentinos Juniors, nas oitavas de final da Copa Libertadores.

Desse modo, o camisa 12 continuará fora nos dois jogos contra o Olimpia, do Paraguai. O confronto, aliás, assegura vaga na semifinal da competição continental. Ele já cumpriu uma partida de gancho no duelo da volta contra os argentinos, no Rio de Janeiro.

Segundo a Conmebol, o Tricolor das Laranjeiras ainda pode recorrer da decisão à Corte Arbitral do Esporte, localizada na Suíça e que corresponde a última instância da Justiça desportiva mundial.

Marcelo participou, na última segunda-feira, de uma videoconferência com a Comissão de Apelação da entidade para se defender sobre o lance que resultou na grave lesão de Luciano Sánchez, do Argentinos Juniors. Afinal, o lateral tricolor pisou acidentalmente na perna do jogador adversário e a quebrou. Mas o depoimento não foi o suficiente para inocentar o brasileiro.

Confira a decisão da Conmebol “1º. REJEITAR o pedido de efeito suspensivo da decisão CL.E-32-23 interposto pelo SR. MARCELO VIEIRA DA SILVA JUNIOR em 16 de agosto de 2023.