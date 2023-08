Deportivo Pereira x Palmeiras: escalações, arbitragem e onde assistir

O Palmeiras encara o Deportivo Pereira nesta quarta-feira (23), às 21h30, na Colômbia, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores. O Verdão, dono da melhor campanha, eliminou o Atlético-MG nas oitavas de final, após ganhar no Mineirão por 1 a 0 e empatar sem gols no Allianz Parque. Por outro lado, a equipe colombiana eliminou o Independiente Del Valle, atual campeão da Sul-Americana e da Recopa Sul-Americana. Aliás, vale ressaltar que esta é a primeira vez do clube na competição continental.

Como chega o Deportivo Pereira?

O Deportivo Pereira foi ao mercado e se reforçou para as quartas de final da Conmebol Libertadores. Afinal, o time colombiano contratou dois atacantes e um lateral para reforçar o time na busca pela inédita classificação para a semifinal. Chegaram ao clube o centroavante uruguaio Adrian “Rocky” Balboa, de 29 anos, contratado do Defensor, do Uruguai e o atacante Alejandro Piedrahita, colombiano revelado pelo clube e que estava emprestado ao Banfield, da Argentina. Por fim, o terceiro jogador contratado foi o lateral Cristian Blanco, contratado do Atlético Nacional, também da Colômbia. Contudo, os dois últimos devem ser opção no banco de reservas contra o Palmeiras.

Como chega o Palmeiras?

Por outro lado, o Verdão vive a expectativa dos retornos do volante Gabriel Menino e do atacante Dudu. A dupla se recupera de lesões e eram dúvidas para o duelo. Contudo, os dois jogadores trabalharam normalmente com o grupo durante a semana e devem ir para o jogo e serem titulares. Além disso, para a partida, Abel Ferreira terá os retornos garantidos do zagueiro Gustavo Gómez e do lateral-esquerdo Vanderlan, que cumpriram suspensão no Campeonato Brasileiro por terem levado o terceiro cartão amarelo. Por fim, Endrick, suspenso e Luís Guilherme, no departamento médico, estão fora.

DEPORTIVO PEREIRA-COL X PALMEIRAS

Quartas de final da Libertadores (jogo de ida)

Data e horário: quarta-feira, 23/08/2023, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Hernán Ramírez Villegas, em Pereira (COL)

DEPORTIVO PEREIRA: Aldair Quintana; Emiro Garcés, Juan Sebastián Quintero e Carlos Ramírez; Eber Moreno, Jhonny Vásquez e Larry Angulo (Yimmi Congo), Juan Pablo Zuluaga e Jimer Fory; Angelo Rodríguez e Adrian Balboa. Técnico: Alejandro Restrepo.

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino (Richard Ríos) e Raphael Veiga; Dudu (Jhon Jhon), Artur e Rony. Técnico: Abel Ferreira

Árbitro: Facundo Tello (ARG)

Auxiliares: Diego Bonfa (ARG) e Cristian Navarro (ARG)

VAR: Mauro Vigliano (ARG)

Onde assistir: TV Globo, ESPN e Star+

