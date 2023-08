Para Coudet, vitória do Inter na altitude foi ‘próxima da perfeição’

Não foi fácil, mas o Internacional conseguiu uma importante vitória sobre o Bolívar, nesta terça-feira (22). Em La Paz, apesar dos 3.600 metros de altitude, o Colorado ganhou por 1 a 0 e ficou mais perto das semifinais da Libertadores da América. Um resultado que foi exaltado pelo técnico Eduardo Coudet, especialmente pelas dificuldades criadas pelos bolivianos.

O Inter saiu na frente logo cedo, com gol de Valencia, o que fez Coudet recuar a equipe durante a maior parte do confronto. O treinador explicou a opção por não ser tão ofensivo o tempo todo, já que as dificuldades da altitude desgastariam muito seu time no aspecto físico. A tática deu certo, mas o treinador não abraça o otimismo exagerado:

“Na altitude, todo o time sente muito. A ideia era jogar curto, especialmente entre as linhas, porque eles (Bolívar) aqui jogam pouco na última linha. Então, sempre têm homens demais quando vão buscar a bola. Acho que fizemos um grande jogo e vamos embora felizes pois não é fácil ganhar aqui. Mas estamos cientes de que isso ainda não terminou. Faltam 90 minutos, e, na Copa (Libertadores), sempre precisa ter muito cuidado. Terminou só o primeiro tempo”, disse Coudet, reconhecendo que foi necessário fechar o time, mas que o Inter esteve quase perfeito.

“Foi uma grande partida de todo o time. Quando ganha, está tudo bem, mas a estratégia era essa. No jogo passado (contra o Fortaleza), atacamos o tempo todo, tivemos 20 finalizações, dez escanteios, mas perdemos por 1 a 0. Então, o problema não era a estratégia: jogar aqui é sempre muito complicado, com muita pressão. Mas acho que fizemos um jogo próximo da perfeição”.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.