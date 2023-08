Libertadores: Palmeiras faz último treino, e Ríos projeta duelo em seu país

O Palmeiras concluiu na tarde desta terça-feira (22), a preparação para o jogo diante do Deportivo Pereira, na quarta (23), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Hernán Ramírez Villegas, pela ida das quartas de final da Libertadores.

O técnico Abel Ferreira promoveu atividades técnicas em espaços curtos. No final, os jovens atletas do Sócrates Valencia, clube que cedeu suas instalações para o treino alviverde, interagiram com os jogadores. O volante Richard Ríos foi o mais assediado em seu país natal.

“Feliz de estar de volta ao meu país. Será a minha primeira partida aqui como jogador profissional. Feliz porque a minha família poderá assistir e hoje teve esse carinho das crianças, que é sempre muito bom receber. Desde que fiquei sabendo da possibilidade de classificação do Pereira, torci para encontrá-los”, disse.

Ríos empolgado para enfrentar colombianos

Ríos também projetou o confronto diante do rival, que faturou o título nacional invicto no ano passado e debuta no torneio continental.

“O Pereira vem fazendo sua história, sua trajetória, e a gente vai respeitar como respeitamos todos os times. A gente veio aqui para fazer o nosso trabalho e levar um bom resultado para o Allianz Parque”, analisou o camisa 27, que tem 33 jogos e três gols pelo Palmeiras, o último deles anotado no fim de semana, no triunfo sobre o Cuiabá, pelo Campeonato Brasileiro.

Rival inédito, o Deportivo Pereira será o décimo adversário colombiano que o Verdão enfrentará na história. Desde a excursão ao país vizinho em 1960, Atlético Nacional de Medellín, América de Cali, Deportivo Cali, Independiente Medellín, Independiente Santa Fé, Once Caldas, Millonarios e Atlético Junior de Barranquilla, além da própria seleção da Colômbia, já cruzaram o caminho alviverde.

Palmeiras deve ter força máxima

Gabriel Menino e Dudu, então dúvidas para o jogo de quarta, treinaram sem restrições com o elenco nesta terça-feira. Assim, devem entrar em campo, inclusive como titulares. Enquanto o volante sofreu com dores na coxa direita, o atacante teve lesão na panturrilha direita. Abel Ferreira terá dois desfalques certos: o atacante Endrick, suspenso pela expulsão diante do Atlético-MG no duelo pelas oitavas e o meia Luís Guilherme, que se recupera de um estiramento na coxa. O Palmeiras devfe jogar com: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Artur, Dudu e Rony.

