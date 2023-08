Rochet ressalta ‘sacrifício’ do Internacional para abrir vantagem na Liberta

Melhor em campo na vitória do Internacional por 1 a 0 sobre o Bolívar na noite desta terça-feira (22/8), em La Paz, pela Libertadores, o goleiro Rochet não escondia a alegria pelo resultado. Dessa forma, o Colorado precisa apenas do empate para alcançar a semifinal. Ele afirmou que o bom resultado só foi possível por causa da doação do elenco. Afinal, o grupo fez bom trabalho se preparando para o duelo na altitude, com treinos específicos e até bola com gás hélio, além de aclimatação em Santa Cruz de La Sierra e chegada apenas na hora do jogo. O goleiro disse que, embora sentisse a altitude, teve forças para vencer um jogo duríssimo. E ele já avisa: o time não vai ficar pensando na vantagem no jogo do dia 29 no Beira-Rio.

“Conseguimos a vantagem para o jogo em casa graças a um trabalho grande e um sacrifício enorme. Temos de seguir na próxima partida em busca de mais vantagem. O Bolívar é um rival difícil. E vamos trabalhar muito. Vale a pena todo o sacrifício.”

Rochet tem apenas um mês de Internacional, mas já ganhou a confiança da torcida. E não é para menos: ele vem fechando o gol.

“A torcida e o grupo me acolheram de forma espetacular e posso dizer que estou 100% integrado”.

Rochet vira chave para Brasileirão

Mas, se na Libertadores a vaga na semifinal está muito próxima, no Brasileirão o time vai mal. Por isso ele avisou que, embora o Colorado tenha jogo pela competição internacional na próxima terça-feira, há uma complicada partida contra o Flamengo, fora de casa, no fim de semana, pela competição nacional. Assim, um bom resultado contra o Rubro-Negro pode fazer o time entrar na briga pelo G6.

“Estamos bem na Libertadores. Mas temos de virar a chave. No sábado tem um jogo importante contra o Flamengo pelo Brasileiro e precisamos de um bom resultado”, concluiu.

