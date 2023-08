Federação teria divulgado declaração falsa de Jenni Hermoso sobre beijo de Luis Rubiales

A conquista da seleção espanhola na Copa do Mundo feminina tem ficado em segundo plano em meio à crise em torno do presidente da Real Federação de Futebol (RFEF) Luis Rubiales.

Nesta terça-feira, o site “Relevo” trouxe mais bastidores após o beijo forçado na atacante Jenni Hermoso no momento da premiação do Mundial. De acordo com o veículo, as declarações atribuídas a Hermoso sobre o episódio não teriam sido da atleta e, sim, do departamento de comunicação da federação espanhola.

“Foi um gesto mútuo totalmente espontâneo pela alegria imensa de ganhar um Mundial. O presidente e eu temos uma grande relação, seu comportamento com todas nós foi 10, e foi um gesto natural de carinho e agradecimento”, teria dito Hermoso, de acordo com a RFEF.

A ideia do discurso, segundo ainda o “Relevo”, era evitar problemas e que autoridades comentassem o assunto.

Rubiales tentou gravar desculpas com Hermoso

A publicação ainda revelou que Luis Rubiales pediu a Hermoso que estivesse ao seu lado na gravação do vídeo de desculpas, algo que foi negado pela atacante. O dirigente teria implorado, mas não teve sucesso na conversa com a atleta.



LEIA MAIS: Presidente da Federação Espanhola é denunciado por violência sexual

A família de Hermoso tem sido procurada por veículos de comunicação, no entanto, tem evitado dar declarações contundentes sobre o tema.

Pressão cresce e federação anuncia reunião

Por outro lado, nas últimas horas, tem crescido a pressão para que Luis Rubiales deixe o cargo de presidente da RFEF. Ele tem mandato até 2024 e não pretende renunciar, de acordo com informações da imprensa local.

Miguel Galán, presidente da Escola Nacional de Treinadores de Futebol, solicitou ao Conselho Superior de Esportes que inicie uma investigação contra Rubiales. O dirigente também recebeu críticas do primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez.

A RFEF convocou “com caráter de urgência” uma Assembleia Geral Extraordinária para a próxima sexta (25).

“Depois dos últimos acontecimentos durante a cerimônia de premiação da Copa do Mundo feminina, conquistado pela seleção espanhola no último domingo, em Sydney, informamos que foram abertas as diligências internas da Federação referentes a assuntos de integridade, assim como o restante dos protocolos aplicáveis”, disse a entidade em nota oficial.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.