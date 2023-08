Com homenagens aos mortos em acidente, Corinthians vence na Sula

Um gol de Gil fez o Corinthians sair em vantagem no mata-mata pelas quartas de final da Sul-Americana, nesta terça-feira (22/8). O duelo na NeoQuímica, 1 a 0, foi marcado por uma bonita homenagem aos torcedores do Corinthians que morreram num acidente com o ônibus que os traziam de volta do jogo com o Cruzeiro, em Minas, no fim de semana. Dessa forma, teve um minuto de silêncio antes do jogo, cartazes relembrando os mortos e os torcedores sentados durante sete minutos (as organizadas sempre ficam de pé durante os 90 minutos). Por fim, muitas bolas pretas lançadas ao ar no sétimo minuto.

O bom resultado faz o Corinthians jogar a volta, terça-feira (29/8), em La Plata, na Argentina, pelo empate. Caso o Estudiantes vença por um gol, decisão nos pênaltis. Mas triunfo por dois gols, o time argentino se classifica. O vencedor deste mata-mata enfrentará na semifinal América-MG ou Fortaleza.

Gil põe o Corinthians na frente

O Corinthians foi dominante nos primeiros 45 minutos. Conseguiu encaixar boas jogadas ofensivas e saiu merecidamente com a vantagem de 1 a 0. O gol saiu aos 17 minutos, após cobrança de escanteio de Rojas pela direita que encontrou o Gil desmarcado. O zagueiro mandou uma bomba de primeira. Ela bateu no travessão antes de entrar. O Corinthians quase ampliou num chute de Fabio Santos que o goleiro Andujar mandou para escanteio (mas o juiz deu tiro de meta). O Estudiantes teve sua melhor chance numa falta que Sosa bateu na trave e a bola voltou na mão de Cássio.

Timão perde gols feitos

O jogo foi mais aberto, com o Estudiantes tentando o empate, mas sem ser eficiente. Já o Corinthians perdeu dois gols incríveis que poderiam deixar o time bem mais tranquilo para o jogo da volta. O primeiro com Maycon, que recebeu na marca do pênalti e chutou colocado tirando o goleiro, mas muito fraco. Assim, deu a chance para Santiago Núñez salvar. Contudo, o outro, aos 38, é que foi de lascar. Romero foi ao fundo tocou para Mosquito, na entrada da pequena área, sem goleiro, gol aberto. Entretanto, o corintiano pegou mal e isolou, com a bola quase saindo do estádio. Inacreditável FC. Na reta final, a grande jogada foi de Romero. Ele tentou dar um lençol de calcanhar em Godoy e sofreu falta. O argentino levou amarelo. Levantou a torcida.

CORINTHIANS 1X0 ESTUDIANTES/ARG

Jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana

Data: 22/8/2023

Local: Neo Química Arena São Paulo (SP)

CORINTHIANS: Cássio; Bruno Méndez, Gil, Murillo e Fábio Santos; Moscardo (Ruan Oliveira, 34’/2ºT), Maycon, Renato Augusto e Rojas (Giuliano, 24’/2ºT); Biro (Gustavo Mosquito, 9’/2ºT) e Yuri Alberto (Romero, 24’/2ºT). Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

ESTUDIANTES: Andújar; Leonardo Godoy, Lollo, Santiago Núñez e Mancuso; Jorge Rodríguez, Santiago Ascacíbar, José Sosa (Zapiola, 33’/2ºT), Zuqui (Altamirano, 23’/2ºT ) e Rollheiser e Boselli (Mauro Méndez, 33’/2ºT). Técnico: Eduardo Domínguez.

Gols: Gil, 17’1ºT (1-0)

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

Auxiliares: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)

VAR: Ângelo Hermosilla (CHI)

Cartões amarelos: Bruno Méndez, Fábio Santos (COR); Jorge Rodríguez , Rollheiser, Godoy (EST)

