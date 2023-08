Goleiro defende pênalti no fim, Criciúma vence Vila Nova e retorna ao G4 da Série B

O Criciúma fez o dever de casa nesta terça-feira (22), voltou a vencer e entrou no G4 do Campeonato Brasileiro da Série B. O triunfo por 1 a 0, no Estádio Heriberto Hülse, veio com gol marcado pelo atacante Felipe Vizeu na etapa inicial. O goleiro Gustavo defendeu pênalti nos acréscimos e assegurou os três pontos.

O Criciúma se recuperou após ser derrotado pelo Ituano, por 3 a 0, no último sábado. O Tigre superou a oscilação, que tem marcado a campanha, e conseguiu retornar ao G4.

Dentro de casa, o Criciúma começou melhor a partida e largou em vantagem com Felipe Vizeu, aos 21 minutos. Ele recebeu um lançamento de Rodrigo Fagundes, dominou com estilo e finalizou de perna direita para colocar os donos da casa à frente do placar.

O Vila Nova, que também está no pelotão da frente, mostrou reação na sequência do primeiro tempo, mas não foi efetivo para chegar à meta do goleiro Gustavo.

Na etapa final, o Vila Nova teve mais posse de bola (61% x 39) e também finalizou mais (13 x 8). A melhor chance veio nos minutos finais da partida, aos 52. Gustavo defendeu pênalti de Guilherme Parede e assegurou os três pontos para o Carvoeiro.

Tabela da Série B

Com o resultado, o Criciúma chega à terceira posição da Série B com 44 pontos somados. O Vila Nova, por sua vez, fica com 42, em 6º.

Próximos jogos

O Tigre volta a campo no dia 02/09 quando vai medir forças com o Ceará, no Castelão, às 17h (de Brasília). A equipe goiana terá um compromisso no dia 03/09 diante do CRB, às 15h45, no OBA.

