Dois jogos adiados marcam a Série B nesta quarta-feira

A Série B do Brasileirão terá dois jogos adiados acontecendo nesta quarta-feira (22). Em duelos válidos pela 17ª rodada, CRB x Avaí e Botafogo-SP x Chapecoense marcam a sequência da competição, que teve duelos nesta terça, mas pelo fechamento da 24ª rodada.

No primeiro jogo, às 19h, o CRB recebe o Avaí, em Maceió. Em 12º lugar, o time está três postos à frente dos catarinenses, que estão em recuperação. Mas a equipe alagoana ainda mira uma arrancada rumo ao G4, enquanto os avaianos seguem ameaçados pela proximidade da degola.

Posteriormente, às 21h30, o Botafogo-SP joga contra a Chapecoense em Ribeirão Preto. A situação é parecida com a do jogo anterior, mas com os paulistas em situação mais confortável. Afinal, o Bota é 11º colocado, enquanto a Chape está em 17º lugar. Portanto, dentro da zona de rebaixamento e precisando vencer o jogo que lhe falta para deixar a área mais perigosa.

