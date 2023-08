Herói da vitória do Corinthians, Gil destaca apoio do elenco em meio às críticas

Autor do gol que definiu a vitória do Corinthians por 1 a 0 sobre o Estudiantes na noite desta terça-feira (22) pela Sul-Americana, o zagueiro Gil frisou a confiança que recebe dos companheiros em meio às recentes críticas sofridas de torcedores alvinegros.

“O importante é a confiança que tenho dos companheiros, do professor, de entrar em campo e fazer meu melhor. Busco todos os dias me reinventar, melhorar a cada dia e seguir trabalhando. Sabemos da nossa qualidade, do profissional que nós somos”, afirmou o defensor em entrevista coletiva, após a partida.

“Todos sabem da minha dedicação e de quanto trabalho aqui no Corinthians. O sentimento é só de alegria e felicidade por ajudar meus companheiros”, acrescentou Gil.

Nas últimas semanas, Gil passou a conviver com duras críticas de parte da torcida devido a erros individuais em jogos decisivos. Entretanto, jamais perdeu prestígio com a comissão técnica e segue como titular absoluto de Vanderlei Luxemburgo.

Resposta de Gil em alto e bom tom

Gil viu, no último fim de semana, Lucas Veríssimo estrear pelo Timão. Em contrapartida, o reforço alvinegro ficou entre os reservas nesta terça. Afinal, ambos atuam pelo lado direito do setor defensivo.

“Fico feliz pela oportunidade de entrar em campo e fazer o melhor. Queríamos vencer por mais, porém pela circunstância, o mais importante foi a vitória”, concluiu.

Corinthians e Estudiantes voltam a duelar na próxima terça-feira (29), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata. Antes, porém, o Timão recebe o Goiás no sábado, às 21h, novamente na Neo Química Arena, pela 21ª rodada do Brasileirão.

