Quem é o Deportivo Pereira? Rival do Palmeiras na Libertadores

O Palmeiras encara o azarão Deportivo Pereira nesta quinta-feira (23), às 21h30, fora de casa, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. E o time colombiano é a grande sensação, mas também a grande surpresa da competição. Afinal, em sua primeira participação na história do torneio continental, já conseguiu chegar no grupo dos oito melhores.

Fundado em 1944, o time do interior da Colômbia é o atual campeão nacional, o que colocou na rota para disputar a primeira Libertadores de sua história, algo que era impensável há um tempo atrás. Há quatro anos, inclusive, estava na segunda divisão do futebol local e flertou com a falência por conta do acúmulo de dívidas.

E a trajetória do clube nesta edição é digna de aplausos. No grupo F, o Deportivo Pereira deixou para trás o tradicional Colo-Colo, do Chile e o Monagas, da Venezuela, ficando atrás apenas do temido Boca Juniors. Contudo, a equipe já fez um feito histórico ao ganhar da equipe argentina por 2 a 1, na Colômbia. O resultado foi determinante para sua classificação no mata-mata.

No mata-mata, o Deportivo Pereira não estava pronto para escrever o último capítulo desta grande história. A equipe colombiana teve pela frente o Independiente Del Valle, atual campeão da Sul-Americana e da Recopa Sul-Americana e que estava crescendo no cenário continental. Com uma vitória na Colômbia e um empate no Equador, a equipe se colocou na rota do tricampeão Palmeiras e grande favorito ao título da Libertadores.

Da segundona para a Libertadores

Quem acompanha o Deportivo Pereira, principalmente neste século, jamais acreditaria que a equipe chegasse tão longe na Libertadores. Afinal, o clube viveu seu pior momento recentemente, quando ficou na segunda divisão do nacional por nove temporadas seguidas, de 2011 a 2019. Contudo, ao conseguir o acesso, o cenário mudou.

A equipe conseguiu se reabilitar esportivamente e financeiramente. O grande ápice aconteceu em dezembro do ano passado, quando venceu o Independiente Medellín nos pênaltis e se sagrou campeão colombiano. O título garantiu sua participação na Libertadores e sua primeira aparição no cenário continental.

Deportivo Pereira traz reforços para enfrentar o Palmeiras

O Deportivo Pereira foi ao mercado e se reforçou para as quartas de final da Conmebol Libertadores. Afinal, o time colombiano contratou dois atacantes e um lateral para reforçar o time na busca pela inédita classificação para a semifinal. Chegaram ao clube o centroavante uruguaio Adrian “Rocky” Balboa, de 29 anos, contratado do Defensor, do Uruguai e o atacante Alejandro Piedrahita, colombiano revelado pelo clube e que estava emprestado ao Banfield, da Argentina. Por fim, o terceiro jogador contratado foi o lateral Cristian Blanco, contratado do Atlético Nacional, também da Colômbia.

Os reforços mostram a importância da partida para a equipe colombiana. Apesar de já terem feito história em sua primeira participação na Libertadores, o Deportivo Pereira quer mais. E mostra que está disposto a abrir os cofres para conseguir eliminar um tricampeão. Mesmo colocando o Palmeiras como favorito.

Antes da partida, o técnico Alejandro Restrepo acredita que o Palmeiras é o favorito para o confronto, mas acredita muito no potencial de sua equipe.

Como chega a equipe colombiana para o duelo?

Após eliminar o Independiente Del Valle, o Deportivo Pereira entrou em campo três vezes. Foram duas vitórias e uma derrota, com classificação na Copa da Colômbia e recuperação no Campeonato Colombiano. Na primeira partida, perdeu para o Once Caldas, por 1 a 0. Contudo, conseguiu se reabilitar ao bater o Tigres, pelo mesmo placar e avançar na Copa da Colômbia.

Já na última partida, antes de enfrentar o Palmeiras, o Deportivo Pereira derrotou o Jaguares de Córdoba por 3 a 0 no clássico regional. O time é o atual 15° colocado e ainda busca se reabilitar na competição. Mas um histórico avanço para a semifinal da Libertadores, minimizaria qualquer problema dentro do clube. A partida de volta acontece na próxima quarta-feira (30), no Allianz Parque.

