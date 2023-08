Presidente do São Paulo veta saída de Beraldo nesta temporada

Única equipe disputando três competições na temporada, o São Paulo tenta segurar seus principais jogadores ao menos até o final da temporada. Ao menos é o que busca o presidente do clube, Júlio Casares. Contudo, um nome em específico vem chamando muita a atenção do futebol europeu. Do zagueiro Lucas Beraldo.

O defensor virou alvo de sondagens de diversas equipes do Velho Continente, como do Wolverhampton, da Inglaterra. Contudo, segundo o mandatário, não existe a menor chance de Beraldo deixar a equipe. Pelo menos até o final da temporada.

“Teve uma série de sondagens, mas o Beraldo não sairá nesta janela”, disse Casares, na live do jornalista André Hernan.

Muitos clubes, sendo a maioria da Inglaterra, procuraram o São Paulo para saber um pouco mais do zagueiro. Beraldo se destaca não só pelo poder de marcação, mas também por sua qualidade no passe e saída de jogo.

Temporada dos sonhos de Beraldo

Titular da defesa do Tricolor desde o início do ano, quando o treinador ainda era Rogério Ceni, Beraldo continuou sendo destaque sob o comando de Dorival. Uma das grandes revelações de Cotia nos últimos anos, o jogador faz sua segunda temporada como profissional no clube. Em 2023, já foram 32 partidas, sendo 31 delas como titular. Ele ainda marcou um gol.

O defensor deve mais uma vez começar jogando no duelo contra a LDU, nesta quinta-feira (24), em Quito, pelo jogo de ida das quartas de final da Sul-americana.

