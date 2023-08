Presidente de clube saudita revela vontade de contratar Nino

O Al Shabab está interessado na contratação de Nino, do Fluminense. O presidente do clube saudita concedeu uma entrevista para um programa local e manifestou o desejo de adquirir o zagueiro tricolor nesta janela de transferências.

“Se Deus quiser vamos contratar, em breve, Demarai Gray, jogador do Everton e da seleção jamaicana, além de Nino, zagueiro que recentemente ingressou na convocação da seleção brasileira”, declarou Khaled Al-Thunayan ao programa “In The Goal”, da Arábia Saudita.

A janela de transferências da Arábia Saudita vai até dia 20 de setembro. Além Al Shabab, outras equipes como Besiktas (Turquia) e Tigres (México) também já demonstraram interesse pela contratação de Nino. O Fluminense, no entanto, optou por não vendê-lo na época.

Apesar do interesse do clube saudita, é improvável que Nino saia neste momento. O Fluminense, afinal, garantiu ao Fernando Diniz que não venderia nenhum titular nesta temporada. O zagueiro, portanto, só ficará aberto para negociações em 2024.

Momento de Nino

O defensor é um nome undamental no esquema tático de Fernando Diniz. O camisa 33, inclusive, é o capitão do time nesta temporada e foi convocado para disputar os dois jogos do Brasil pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Nino chegou ao Fluminense no começo de 2019 e tem contrato até dezembro de 2024. A equipe tricolor é dona de 60% dos direitos econômicos do zagueiro, enquanto os outros 40% pertencem ao Criciúma. O defensor, aliás, está com 26 anos.

O Fluminense entra em campo na próxima quinta-feira (24), diante do Olímpia, às 21h30, no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Com Nino em campo, os jogadores tricolores buscam um bom resultado no Rio de Janeiro.

