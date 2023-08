Furch diz que gol contra o Grêmio foi um dos mais importantes de sua carreira

Herói do Santos na vitória em cima do Grêmio por 2 a 1, no domingo (20), na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro, o argentino Furch concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira (23), no CT Rei Pelé. O centroavante falou da importância do gol para as pretensões do Peixe e disse que já reviu o lance diversas vezes após a partida.

“É um gol muito emocionante, que deu um grande respiro a todos. que nos ajuda a trabalhar diferente nessa semana. Fiz gol em finais, agora esse, e são os mais importantes. Os que definem campeonatos são mais importantes e espero fazer assim, gritar gol como gritei no outro dia. Adoro gritar gols e é um grande desabafo para os atacantes”, disse Furch, que prosseguiu.

“Vi o gol muitas vezes. É especial o primeiro gol, por uma jogada rara, com poucos minutos para fazer algo no campo. Saiu uma jogada inesperada, que poucas vezes se vê no futebol. Estou muito feliz por viver esse momento, que foi muito emotivo para todos”, completou o atacante.

Furch projeta parceria com Marcos Leonardo

Além disso, o argentino ainda projetou uma parceria com Marcos Leonardo. Os dois são os centroavantes do Peixe no elenco atualmente, mas Furch acredita que possuem características diferentes e podem atuar juntos.

“É uma questão de responsabilidade do técnico. Não somos das mesmas características, então acho que sim, podemos fazer uma grande dupla”, concluiu o argentino.

