Palmeiras disputa última partida com ‘uniforme da sorte’

O Palmeiras encara o Deportivo Pereira nesta quarta-feira (23), às 21h30, fora de casa, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. E, para a partida, o Verdão deve usar o seu uniforme de número três, que carrega uma grande invencibilidade. Mas também pode marcar a última partida com a camisa.

Isso porque o Alviverde deve lançar uma nova terceira camisa no próximo dia 26 de agosto, dia de seu aniversário. Portanto, esta será a última vez que o uniforme alternativo entrará em campo por uma partida oficial. Contudo, seu aproveitamento deixará saudades nos torcedores. Afinal, foram cinco jogos e cinco vitórias.

A primeira partida aconteceu no dia 10 de setembro de 2022, contra o Juventude. Em casa, o Verdão derrotou a equipe do Rio Grande do Sul por 2 a 1. No mês seguinte, diante do Avaí, novo confronto com o terceiro uniforme em casa e nova vitória: 3 a 0.

Após o duelo contra o time de Santa Catarina, o uniforme só voltou a ser utilizado em 2023. Em duelo contra o Ituano, fora de casa, o Verdão venceu por 3 a 1. No dia 15 de abril deste ano, outro triunfo. Na estreia da equipe no Campeonato Brasileiro, vitória por 2 a 1 diante do Cuiabá.

A partida mais marcante do terceiro uniforme do Palmeiras

Entretanto, a partida mais marcante do uniforme, até aqui, aconteceu neste mês. No jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, contra o Atlético-MG, no Mineirão, o Palmeiras utilizou o uniforme três e venceu por 1 a 0, com gol de Raphael Veiga. O triunfo foi de suma importância para o Verdão avançar de fase.

Agora, o Palmeiras coloca a prova essa mística do uniforme três, pela última vez. O jogo de ida acontece nesta quarta-feira (23), na Colômbia. Já o embate decisivo será disputado no dia 30 de agosto, no Allianz Parque.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.