Gil entra no top-5 de zagueiros artilheiros do Corinthians

O Corinthians venceu o Estudiantes por 1 a 0, nesta terça-feira (22), na Neo Química Arena, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. E o gol foi marcado pelo zagueiro Gil, que não deu apenas a vitória para o Alvinegro. O defensor também entrou para uma seleta lista de artilheiros do Timão.

Com o gol, o defensor de 36 anos chegou ao seu 18º gol com a camisa alvinegra em 426 jogos pelo clube. Assim, Gil se igualou a Olavo, zagueiro que acumulou o mesmo número de gols em 507 partidas e entrou no top-5 de zagueiros artilheiros do Corinthians.

“Fico feliz pela oportunidade de entrar em campo e fazer o melhor. O mais importante é que a equipe venceu. É claro que gostaríamos de uma vantagem melhor, mas pelas circunstâncias do jogo, contra uma equipe muito qualificada, a vitória é o mais importante. Sobre o que aconteceu no passado (críticas), procuro não ficar lembrando muito. O mais importante é a confiança que tenho dos meus companheiros e do professor, de poder entrar em campo e fazer o melhor, isso é o mais importante”, disse Gil, que prosseguiu.

Com contrato até 31 de dezembro, o jogador convive com críticas da torcida nesta temporada e não sabe se renovará seu vínculo. Contudo, vem sendo bancado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo como titular ao lado de Murillo, de somente 21 anos.

Assim, Gil agora pretende subir ainda mais no ranking. O maior zagueiro artilheiro da história do Corinthians é Grané, com 50 gols. Ele vem sendo seguido por Chicão (42), Goiano (22) e Célio da Silva (19).

