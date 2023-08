Botafogo x Defensa/ARG , AO VIVO, na ‘Voz do Esporte’ a partir das 17h30

No Nilton Santos, às 19h (de Brasília), desta quarta-feira (23/8), o Botafogo recebe o Defensa Y Justiça. É partida de ida das quartas de final na Copa Sul-Americana. Um bom resultado deixará o Glorioso com a vantagem para a partida de volta que será na Argentina na próxima semana. E para acompanhar a partida do time sensação do futebol brasileiro em 2023 (líder disparado do Brasileirão) a “Voz do Esporte” preparaou uma super cobertura. Ela começa às 17h e terá o comando e a narração vibrante de Ennio Ricanelo.