De casa nova, Neymar não terá a presença do filho mais velho

O atacante Neymar assinou com o Al-Hilal e vai jogar pelos próximos dois anos no futebol da Arábia Saudita. Essa mudança, no entanto, não coloca o filho Davi Lucca no pacote.

Segundo a mãe do garoto, Carol Dantas, eles estão atualmente na Arábia para o aniversário de 12 anos do garoto, nesta quinta-feira (24). No entanto, logo na sequência, eles vão retornar para Barcelona, onde vivem atualmente.

“Está todo mundo perguntando se nós vamos morar aqui. Não, não vamos morar aqui. Estamos aqui até o aniversário do Davi, mas eu já tenho que voltar para a minha casa”, disse a influenciadora.

Ela, aliás, explicou os motivos para não permanecer com Neymar e família no novo país.

“Já, já começa o ano letivo lá em Barcelona, então, tenho que terminar de organizar as coisas deles de escola. Nós gostamos de estar sempre juntos para comemorar a vida do Davizinho e é isso que vamos fazer”, declarou.

Quando Neymar vai estrear

Neymar realizou exames médicos e assinou contrato com Al-Hilal, mas ainda deve demorar para estrear. O atacante, afinal, está com duas lesões na coxa direita e precisará de um mês para se recuperar. A informação é do jornal português “Record”.

O astro, assim, só deve retornar aos gramados na segunda quinzena de setembro. As lesões aconteceram no músculo femoral da perna direita. O craque realizará uma ressonância magnética na próxima semana para saber mais detalhes da situação.

O Al-Hilal fez um comunicado oficial no último domingo (20) e afirmou que Neymar estava passando por “dores musculares”. O técnico Jorge Jesus, inclusive, questionou a convocação do atacante para os dois jogos da Seleção Brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.