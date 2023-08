Fluminense x Olímpia: onde assistir, horário e escalações

Fluminense e Olímpia marcarão mais um capítulo marcante na história do futebol sul-americano. As duas equipes, afinal, se enfrentam nesta quinta-feira (24), às 21h30, no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores.

Como chega o Fluminense

Depois de vencer o América-MG de virada no Maracanã, os jogadores tricolores chegam motivados para fazer um bom jogo no Rio de Janeiro. O gramado do Maracanã, inclusive, provavelmente não estará nas melhores condições, até porque recebeu duas partidas no último fim de semana. Contudo, os comandados de Fernando Diniz vêm realizando uma boa campanha na Libertadores e terão cerca de 60 mil torcedores como um combustível extra. Punido pela Conmebol por conta da expulsão nas oitavas de final, Marcelo será desfalque em campo.

Como chega o Olímpia

A equipe paraguaia chega confiante depois de eliminar o Flamengo nas oitavas de final da competição. O time está no 11° lugar do campeonato nacional, mas tem protagonizado boas atuações na Libertadores. Nos últimos quatro jogos da temporada, foram duas vitórias e dois empates. O Olímpia, assim, aposta na consistência defensiva para suportar os ataques tricolores no Maracanã. O time também deposita confiança nas qualidades de Iván Torres e Hugo Fernández para conseguir, enfim, um bom resultado fora de casa.

Fluminense x Olímpia

Jogo de ida das oitavas de final da Libertadores

Data e horário: 24/08/2023, às 21h30 (de Brasília)

Local: Maracanã (RJ)

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Diogo Barbosa; André, Lima e Ganso; Keno, Arias e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

OLÍMPIA: Espínola; Alejandro Silva, Romaña, Gamarra e Zabala; Ortiz, Marcos Gómez, Fernando Cardozo e Iván Torres; Walter González e Hugo Fernández. Técnico: Francisco Arce.

Árbitro: Andrés Matonte (URU)

Auxiliares: Nicolas Tarán (URU) e Martin Soppi (URU).

VAR: Andrés Cunha (URU)

Onde Assistir: ESPN e Star+

