Deportivo Pereira/COL x Palmeiras , AO VIVO, na ‘Voz do Esporte’ a partir das 19h30

O Palmeiras se prepara para mais um desafio. Na noite desta quarta-feira (23/8), na Colômbia, visita o Deportivo Pereira, pela fase de quartas de final da Libertadores. O jogo começa às 21h30 (de Brasília) e será no estádio Hernán Villegas, que deve ter lotação quase esgotada (35 mil). Para o Verdão, um bom resultado encaminha muito a sua classificação para a semifinal da competição. E para o torcedor não perder nenhum detalhe, a “Voz do Esporte” preparou uma grande cobertura, que começa bem antes, com o pré-jogo a partir das 19h30. Diego Mazur comanda a narração deste grande duelo.

Os comentários deste duelo do Verdão pela Libertadore é de Symon Casagrande. Igor Pagliuso está com as reportagens. Não deixe de acompanhar o jogo com a “Voz do Esporte” e sua transmissão raiz.

