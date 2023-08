Flamengo define local para o jogo contra o Athletico-PR

O Flamengo já definiu onde vai mandar o seu jogo contra o Athletico-PR, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Impossibilitado de utilizar o Maracanã, fechado por cerca de 20 dias para reparar o tão criticado gramado, o Rubro-Negro pretende receber o Furacão no Kléber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo. A informação é do site “ge”.

O clube carioca, então, enviou a solicitação de mudança para a CBF e, deste modo, aguarda apenas a oficialização da troca.

O Estádio Kleber Andrade passa por algumas reforma no sistema de refletores. Porém, a administração do local garante que estará tudo em ordem para a realização da partida no dia 13 de setembro.

O horário da partida ainda está condicionado ao andamento das obras. Se elas já estiverem concluídas, o embate será às 21h30. Em caso contrário, a partida passa para 15h.

A escolha por Cariacica é uma alternativa à Arena Neo Química. O Flamengo pretendia ser local no campo do Corinthians, porém, o Timão não aceitou liberar sua praça esportiva. A outra opção do Mais Querido era o Mané Garrincha, em Brasília. Contudo, o gramado daquele estádio não agradou.

